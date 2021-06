Opleidingshoofd PXL fietst 3 keer per week naar het werk: "90 kilometer"

Deze week kan je meedoen aan de actie #ikfietsnaarhetwerk, een initiatief van fietsleasingmaatschappij Cyclis. De campagne is bedoeld om zo veel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Ook thuiswerkers kunnen meedoen door voor of na de uren even een ritje op de fiets te maken. In Limburg alleen al schreven zo'n 1.800 fietsers zich in.

Ook Hervé Vandeweyer uit Langdorp, een deelgemeente van Aarschot, doet mee. Alleen verandert er weinig voor Vandeweyer, want hij fietst dikwijls naar het werk. "Ik doe dat minstens drie keer per week", vertelt hij aan Radio 2. "Ik ben opleidingshoofd Communicatiemanagement aan de hogeschool PXL in Hasselt, wat maakt dat ik een tocht van zo'n 45 kilometer moet afleggen. Elke dag maak ik 's morgens een keuze: op een slechte dag neem ik de elektrische fiets van mijn vrouw, en anders is het de mountainbike of de koersfiets. Hoe dan ook ben ik ongeveer 1 uur en 40 minuten onderweg."