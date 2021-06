Opzijgeschoven korpschef politiezone kanton Borgloon mag opnieuw starten: “Opgelucht dat gerechtigheid is geschied”

Burgemeester van Borgloon en voorzitter van het politiecollege Eric Awouters (Open Vld) is verrast door de onverwachte beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). “Alles is nietig verklaard tot 15 maart. We zitten dus opnieuw bij af. We kampten al met enkele problemen in de zone en hebben een advocaat geraadpleegd en ons op zijn advies gebaseerd. We dachten een weloverwogen beslissing te maken.” De burgemeester ziet drie mogelijkheden voor de toekomst: waarnemend korpschef Rohnny Maes blijft, er komt een andere waarnemende korpschef of ze zoeken naar een effectieve korpschef binnen het kanton. “Om over de fusionering met de drie zones te beslissen is het nog te vroeg, daar moeten nog heel wat beslissingen voor genomen worden.”