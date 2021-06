Burgeractivist in PFOS-dossier Thomas Goorden: "3M chanteerde Vlaamse regering met vertrek in 2017"

De krant De Standaard opent vandaag met het bericht dat er in 2017 een geheime dading is gesloten tussen PFOS-fabrikant 3M en Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken. De inhoud van die dading is ook bevestigd aan VRT NWS. Daarin hebben beide partijen afgesproken elkaar juridisch met rust te laten over de PFOS-vervuiling. 3M betaalt 75.000 euro voor de sanering, de Vlaamse belastingbetaler via Lantis 63 miljoen. "Verschillende bronnen spreken ons al langer over die dading. Hier moet een rechter naar kijken. Wat daar is afgesproken, is de doodsteek voor Lantis", zegt burgeractivist Thomas Goorden in "Start Je Dag". Hij hamert er al jaren op dat beleidsmakers het PFOS-probleem in Zwijndrecht onder de loep nemen.