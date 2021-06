Politie zet anti-drone geweer in tijdens het bezoek van Biden: hoe werkt dat?

"Maar die drones kunnen ook ongecontroleerd beginnen rond te vliegen en dat veroorzaakt extra gevaar. Bovendien, als een drone door toedoen van mensen met slechte bedoelingen terug naar zijn basisstation vliegt, kunnen ze die later opnieuw inzetten", zegt Andrew Charlton van OpenWorks, het bedrijf dat de Skywall heeft ontwikkeld, aan VRT NWS. "De Skywall is geen "jammer" en werkt totaal anders. In het geweer zit een vangnet dat je naar de drone kan schieten. En aan de hand van een laser berekent het geweer exact waar de drone zit waardoor het vangnet op het juiste moment opengaat (zie video hieronder)."

BEKIJK: Dit filmpje toont hoe de Skywall werkt (lees verder onder de video):