Ponton met afval zinkt gedeeltelijk op Albertkanaal in Veldwezelt

Vanmiddag liep het mis met het ponton dat van Hasselt onderweg was richting Luik. Het is waarschijnlijk tijdens de vaart te diep komen te liggen en heeft zo water gemaakt. Adrian Van Bekkum van het bergingsbedrijf uit Maasbracht: "Ik denk dat het ponton water aan dek heeft gehad en dat het water door de luikjes naar binnen gelopen is. Dat is dan de reden van het zinken geweest, want er is geen aanvaring geweest."

Het bergingsbedrijf heeft de situatie intussen al goed onder controle. Adrian Van Bekkum: "Het ponton zakt niet verder en wat er nog aan water in lekt, wordt er met pompen weer uitgehaald. Totnutoe lijkt het dat het hierbij blijft en dat de zaak niet ernstiger gaat worden."