Puurs-Sint-Amands wil ouders helpen in de strijd tegen verveling met zomerkalender

De kalender bevat leuke tips, ideeën en activiteiten voor kinderen om elke dag in juli en augustus mee te vullen. Concreet richt het doe-boekje zich op kinderen van 6 tot 12 jaar. Volgens de schepen bereikt de gemeente hier zo'n 2000 kinderen mee. Ze is overtuigd van de meerwaarde: "Vorig jaar brachten we de zomerkalender voor de eerste keer uit. Het is een boekje op maat van de kinderen vol met heel wat leuke en creatieve activiteiten om hen een leuke zomer te geven met hun familie en vrienden."