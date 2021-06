Regisseur Adil El Arbi verfilmt boeken Dirk Bracke: "Zijn ziel zal zeker aanwezig zijn op de set van onze nieuwe film"

De bewondering voor Dirk Bracke gaat terug tot El Arbi's kinderjaren. "Ik heb hem voor de eerste keer ontmoet toen we met school een uitstap deden naar de bibliotheek, en daar een schrijver zouden zien. Ik was toen 8 of 9 jaar oud. Ik vond het heel fascinerend, om kennis te maken met iemand die een boek had geschreven. Het was een krachtige ontmoeting die me altijd is bijgebleven."

Fast forward naar de middelbare school, waar El Arbi - een tiener die niet graag leest - een boek van Dirk Bracke voorgeschoteld krijgt als verplichte kost. "Ik herinnerde me vaag dat die schrijver de man was die ik ooit had ontmoet als kind. "Straks doet het geen pijn meer" werd het eerste boek dat ik volledig heb uitgelezen, van A tot Z. Het opende een hele wereld voor mij, met harde en moeilijke verhalen van leeftijdsgenoten. Ik ben daarna al zijn boeken beginnen te lezen."