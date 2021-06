Richtlijnen in Beveren na PFOS-vervuiling: geen eigen-geteelde eieren meer

Inwoners van Beveren krijgen nog deze week een brief met voorzorgsmaatregelen die het best opgevolgd worden. Op concrete resultaten van het bodemonderzoek omtrent de PFOS-vervuiling is het nog even wachten. "We voelden een noodzaak om als gemeente duidelijke voorschriften te communiceren, want momenteel is er nog te veel onduidelijkheid", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).