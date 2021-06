Populaire jeugdauteur Dirk Bracke (68) is overleden

Dirk Bracke debuteert in 1993 met "Steen", een verhaal dat zich afspeelt tijdens de ijstijd. Tot dan is hij aan het werk in een postsorteercentrum, na een handelsopleiding. Een jaar later al brengt Bracke al zijn tweede boek uit, "Blauw is bitter": een verhaal over kinderprostitutie op de Filipijnen. De inspiratie haalt Bracke uit een reportagereeks in het magazine Knack, over kinderprostitutie in Zuidoost-Azië. De toon voor zijn volgende boeken is gezet: Bracke gaat geen enkel maatschappelijk thema nog uit de weg.

De grote doorbraak komt er in 1996 met "Het uur nul", een verhaal over een tiener met aids. Bracke heeft zijn stijl gevonden: hij schrijft volwassen verhalen, op maat van jongeren. Zijn stijl is direct en onverbloemd, ook als het gaat over seks of geweld. En nee, het verhaal loopt niet altijd goed af. Bracke wordt daarom de bad boy van de Vlaamse jeugdliteratuur genoemd. Maar de schrijver maakt er een erezaak van om pas een verhaal over een bepaald thema uit te werken na een grondige journalistieke researchronde. Hij verdiept zich onder meer in drugs, oorlog, incest, prostitutie en bendegeweld.

Zijn laatste boek "Watervrees" is verschenen in 2019. "Chicago" moest een jaar later verschijnen, maar dat boek blijft na een carrière van 27 jaar onafgewerkt.