Rivier de Gete in Tienen drooggelegd voor onderhoud: "Anders beschadigen planten de huizen"

Door het leegpompen van de rivier zijn heel wat vissen gestorven. Dat vindt de burgemeester een heel spijtige zaak, maar het kan niet anders vervolgt ze. "Er is heel wat plantengroei in de Gete. Struiken en bomen die op de oever groeien, maar ook in de muren van huizen die vlak naast de Gete staan. Als die wortels doordringen tot in de muren kunnen er op termijn stenen loskomen. Dat zou dus voor heel wat schade kunnen zorgen. Daarom moeten de overtollige planten nu verwijderd worden", besluit ze.