Ronny uit Eernegem heeft twee limousines "Het is de droom van elke limochauffeur om met The Beast te rijden"

Als de president van de Verenigde Staten zich verplaatst, dan rijdt er altijd een zwaar gepantserde Cadillac van 5 en een halve meter lang in zijn colonne: dat is "The Beast". Ook in Brussel heeft president Joe Biden zijn limo mee. Ronny Myny uit Eernegem heeft "The Beast" nog nooit in het echt gezien: "Maar het is de droom van elke limochauffeur om daar eens mee te rijden."

Zelf heeft Ronny 2 limo's die bijna dubbel zo lang zijn als "The Beast". "De mijne zijn 9 meter lang. De ene is helemaal ingericht met LED-verlichting. De andere is het standaardmodel met houten inrichting en lederen zetelbekleding."