Schaalvergroting in afgebakende gebieden en biolandbouw naast natuurgebieden, Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD) wil natuur en landbouw verbinden

Bijna de helft van onze natuur is landbouwgebied. Door intensieve bemesting slaat er stikstof neer in de natuurgebieden, wat schadelijk is voor de biodiversiteit. Als gevolg worden er voor de landbouw strenge normen opgelegd. Maar die werken vaak zo verstikkend dat boeren geen kant meer opkunnen.

Economisch zijn landbouwers in Vlaanderen verantwoordelijk voor een omzet van 60 miljard euro per jaar. Ze vormen daarmee een belangrijk deel van de ondernemers. Bovendien zijn er 150.000 mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks werken in de landbouw. “Daarom moeten we de boeren de ruimte geven om hun business uit te bouwen, maar wel met een grote verantwoordelijkheid naar de natuur”, zegt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts.