Tentoonstelling in Dossinkazerne wil stigma rond Roma doorbreken: "Wij zijn ook maar mensen zoals iedereen"

AP Hogeschool wil die kennis verspreiden en samen met de Dossinkazerne alle vooroordelen over de gemeenschap de wereld uit helpen. "De bedoeling is om een andere kijk op Roma te geven", vertelt initiatiefneemster en lector Nathalie Van Ceulebroeck. "Uit onderzoek bleek dat veel jongeren zich schamen om te zeggen dat ze Roma zijn, omdat er zo veel vooroordelen over hen bestaan. En dat is jammer, want het is een belangrijk deel van hun identiteit."