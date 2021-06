Testcentra drijven capaciteit op om vakantiegangers te screenen op corona

Hasselt houdt rekening met 300 tot 400 extra tests vanaf 1 juli. In Genk gaat het om 650 tests. "We verwachten meer vraag vanaf 1 juli", vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Daarom hebben we afspraken gemaakt over extra testen met het Ziekenhuis Oost Limburg en het lab Rigo. We denken dat we zo voldoende capaciteit kunnen aanbieden."