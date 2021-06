Twee flatgebouwen geëvacueerd na brand in Asse

Voor de brandweerploegen van Asse en Lennik was het even zoeken naar de bron. “Bij aankomst merkten we een grote rookpluim op, maar we wisten niet meteen van waar het kwam”, aldus brandweerofficier De Sadeleer. “Wanneer we ons aan de achterzijde begaven, merkten we dat de brand zich op het terras bevond. We konden deze snel doven om eventuele uitbreiding naar het aanliggende gebouw of andere appartementen te voorkomen.”

De slaapkamer van het appartement, die vlak naast het terras gelegen is, mag niet meer gebruikt worden. Alle andere appartementen zijn nog steeds bewoonbaar waardoor die bewoners snel opnieuw hun intrek konden nemen. De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend.