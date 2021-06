Unieke waterleiding brengt zeewater  tot aan Oostends onderzoekscentrum: "we hebben nu een constante toevoer voor tests en experimenten"

Jan Mees, de directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee reageert enthousiast: "De aanleg van de leiding was best wel uitdagend. Technoloigisch was het niet zo evident. Aan de andere kant is het cruciaal dat een onderzoekscentrum als het onze zo'n leiding heeft. Je kan moeilijk constant af en aan lopen met emmertjes water, of vrachtwagens over en weer laten rijden. We hebben nu een constante toevoer van zeewater en gaan die onder meer gebruiken voor experimenten met elektronische apparaten, zoals robots, maar ook voor biologische proeven."