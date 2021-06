Straks wordt het coronacertificaat beschikbaar in ons land: hoe kan je het aanvragen? En wat kan je ermee doen?

Het zogenoemde "EU Digital COVID Certificate" moet reizen binnen de Europese Unie gemakkelijker maken. Het is vanaf vandaag beschikbaar via een QR-code op je smartphone, of via een document op papier dat je telefonisch kunt aanvragen.

"We lanceren het nu al zodat we twee weken kunnen proefdraaien en heel wat certificaten al tijdig kunnen uitgeven", zegt Barbara Van Den Haute van Digitaal Vlaanderen aan VRT NWS. "Er zijn ook al mensen die nu al rondreizen. Dan kunnen ze meteen gebruik maken van het echte certificaat."

Het is voor alle duidelijkheid niet omdat je het vanaf vandaag in ons land kunt aanvragen, dat je vanaf nu zonder meer kunt reizen naar een ander EU-land. Daarover verder in dit artikel meer.