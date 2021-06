Plannen voor Pelikaanstraat en omgeving klaar: binnenkort start openbaar onderzoek

De Pelikaanstraat loopt naast het Centraal Station, evenwijdig met de sporen, en maakt deel uit van de Diamantwijk. Volgens het stadsbestuur is ook die straat en de omgeving toe aan vernieuwing. Gebouwen zijn verouderd en ook een braakliggend terrein is een doorn in het oog.

"Na verloop van tijd dreigt zo'n braakliggend terrein dat niet ontwikkeld wordt, een stadskanker te worden", zegt Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling. "We willen daar weer een leefbare plek van maken."