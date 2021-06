Vertrekkende reizigers weer welkom in testcentrum Tervuren

Op dit moment is er nog geen volkstoeloop in het testcentrum van Tervuren. Maar dat gaat snel veranderen, zegt Devroey. "De grote vakantie is nog niet begonnen, maar eens het zover is, en ook de examens voorbij zijn, zal er een grote toename zijn."

Om die te kunnen opvangen is het testcentrum in gesprek met universiteiten om bijvoorbeeld studenten geneeskunde in te zetten. "Per dag kan je in héél België 100.000 mensen testen. Maar met de vakantie voor de deur zal dat een veelvoud per dag worden van vertrekkende reizigers."