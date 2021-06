Waarom is China de grote boeman voor de G7, de NAVO en de EU? Vijf vragen en antwoorden

Het gevoeligst ligt de situatie rond Taiwan. Het eiland scheurde zich in 1949 na de communistische machtsovername in China af, maar voor Peking is het gewoon een afvallige provincie, die vroeg of laat weer zal worden geannexeerd. De laatste tijd zijn er geregeld spanningen tussen China en Taiwan, en de Chinese zee- en luchtmacht voeren steeds meer manoeuvres uit in de Straat van Taiwan.

Een niet geheel ondenkbaar gewapend conflict zou het Westen en zeker de Verenigde Staten voor een ongemakkelijk dilemma plaatsen: militaire steun verlenen aan het democratische Taiwan en daarmee China confronteren, of vanop de zijlijn toekijken? Dat er op de NAVO-top gesproken is over de "uitdaging" van China is in elk geval veelbetekenend, zeker omdat het Atlantisch Bondgenootschap strikt genomen niets te zoeken heeft in Azië. Het toont dat men ook in onze contreien elke ongewenste Chinese inmenging wil tegengaan.