Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd, vooral uitkijken voor ouderen en kinderen

Het is warm, en het wordt nog warmer. De komende dagen stijgt het kwik in Ukkel tot 31 graden en nemen de ozonconcentraties verder toe. Op basis van de laatste voorspellingen zal de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht benaderd maar niet overschreden worden. Ircel, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, activeert daarom het ozon- en hitteplan.