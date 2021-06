Wat zijn PFOS? Hoe verspreiden ze zich? En hoe ongerust moeten we erover zijn?

Helaas hebben deze stoffen ook een aantal slechte eigenschappen. In eerste instantie zijn ze niet of amper afbreekbaar. Als ze in het milieu terechtkomen, blijven ze daar dus voor eeuwig en drie dagen in aanwezig.

Doordat het zo’n kleine deeltjes zijn, kunnen ze ook in je lichaam terechtkomen. "'Als je dat in je bloed of in je lever krijgt, dan duurt het tientallen jaren vooraleer het volledig uit je lichaam is”, legt toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven uit, en daar kunnen ze schadelijk zijn.

“Je gaat er niet meteen van doodvallen,” merkt professor Tytgat op, “maar als je dagelijks een te hoge concentratie binnen krijgt, kan je hormoonbalans verstoord raken. Verder is er kans op verhoogde cholesterol, groeistoornissen en een verhoogd risico op kanker.”