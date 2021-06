Vlaams opdrachthouder lanceert website over PFOS-verontreiniging

Karl Vrancken is met zijn jarenlange ervaring in beleidsvoorbereidend onderzoek en het modereren van stakeholderprocessen de geknipte figuur voor deze rol. Hij is specialist in afvalverwerking en circulaire economie, onder meer bij onderzoeksinstelling VITO en als hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire economie aan de Universiteit van Antwerpen.

Naast zijn chemische achtergrond, komt hierbij ook zijn grondige kennis van milieutechnologie van pas. Als lid van het wetenschappelijk comité van het Europees Milieuagentschap kan hij de problematiek ook in Europees perspectief plaatsen.