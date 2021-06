Zonnebeke wil meer discipline bij quadbestuurders

Er rijden alsmaar meer van die motorfietsen op 4 wielen rond in Zonnebeke. Dat mag op de openbare weg, maar niet op alle veldwegen en ook niet in de bossen. Maar heel wat quadbestuurders rijden daar toch. En dat stoort sommige wandelaars, lopers of fietsers.

Het gemeentebestuur van Zonnebeke roept quadbestuurders op om hoffelijk te zijn, om alleen op plaatsen te rijden waar ze dat mogen en ook om trager te rijden. Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#TEAM8980): "We gaan in eerste instantie sensibiliseren en wijzen op de hoffelijkheid. We hopen dat de mensen zich daarnaar zullen gedragen. Maar daarnaast onderzoeken we of er andere routes zijn voor die quads. En we onderzoeken ook of we bepaalde stukken kunnen afsluiten met tractorsluizen, om doortochten te beschermen."