Aan de kust serveren ze vanaf morgen al Zeeuwse mosselen van bodemcultuur: "Zeker 3 weken vroeger dan normaal"

"De Zeeuwse mosselen, ik heb altijd geweten dat dat voor de 1ste, 2de of zelfs pas 3de week van juli was", zegt een verbaasde Piet Devriendt van restaurant De Oesterput in Blankenberge. "Dat het seizoen nu al kan beginnen, is dus echt wel uitzonderlijk. Zeker ook omdat de kwaliteit zo goed is. Ik had het totaal niet verwacht. In april en mei was het nog erg koud. Dan zit er niet veel plankton in het water en worden de mosselen normaal niet zo snel groot." Maar het tegendeel is dus waar.