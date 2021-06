Aarschot krijgt na decennia weer openbare zwemvijver in domein Schoonhoven

Domein Schoonhoven is een recreatiedomein van 16 hectare in de Demervallei, gelegen aan de Diestsesteenweg in Aarschot, vlakbij het stadscentrum. In de jaren 60 en 70 van vorige eeuw was het een populaire plaats om te gaan vissen, spelen en zwemmen. Net als op veel plaatsen in die tijd was er een zwemvijver met cafetaria en speeltuin. Het is nog steeds een recreatiedomein met horecazaak en caravans, maar er wordt niet meer gezwommen. Aarschot koopt nu het hele domein en zal het helemaal herinrichten met wandelpaden en een zwemvijver die aan alle normen voldoet om er te kunnen zwemmen.