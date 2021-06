Antwerpse politie redt 16 verwaarloosde honden in Hoboken

Het wijkteam van Hoboken had al twee inspecties uitgevoerd op het adres. Telkens stelden de agenten vast dat de honden (chihuahua's, een Maltezer, een keeshond en een Chinese naakthond) moesten leven in een badkamer op een oppervlakte van vier vierkante meter. Ze werden gevoed in een kast met vakken. In elk vak stond een bakje vol hondenhaar. Slapen moesten de dieren in dezelfde vakken of in wasmanden op de grond.

De hele woning stonk ook naar uitwerpselen. De wijkagenten legden de eigenares tot twee keer toe maatregelen op om het leven van haar honden te verbeteren.