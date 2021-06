BEKIJK - Bazart speelt bij MNM-Marathonradio in primeur met nieuwe bezetting: "We wilden onszelf uitdagen"

Op 4 juni heeft Bazart zijn derde plaat uitgebracht, "Onderweg". Een album waarop de groep anders wil klinken: volwassener, maar nog altijd met een groots geluid. Om de nieuwe nummers live wat extra kracht bij te zetten, hebben kernleden Mathieu Terryn, Oliver Symons en Simon Nuytten twee nieuwe groepsleden aangetrokken: drummer Mario Goossens, bekend van onder andere Triggerfinger, en bassist en toetsenist Tom Coghe, vaste waarde bij GOOSE: een serieuze uitbreiding van de ritmesessie dus.

Eerste volwaardige concert voor Bazart 2.0: Werchter Parklife, voor 2.500 bezoekers in bubbels van vier. In het najaar wacht de Lotto Arena. Maar Goossens en Coghe hebben vandaag al hun officiële Bazartdebuut gemaakt, met een miniconcert voor de MNM-luisteraars tijdens Marathonradio. "Een concert spelen is lang geleden, dus daar hebben we altijd zin in", aldus frontman Mathieu Terryn.