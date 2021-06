Betere leerresultaten als je beweegt terwijl je studeert, blijkt uit onderzoek van de UHasselt

Vijf weken lang deden leerlingen van het Atheneum Van Eyck in Maaseik baloefeningen terwijl ze leerstof inoefenden. Professor Kris Janssens van de Universiteit Hasselt: "Voor Frans ging het dan om de gérondif, en bij biologie ging het om een aantal termen die ze moesten opzeggen, terwijl ze die baloefeningen uitvoerden."

De combinatie bewegen en studeren zorgde ervoor dat het werkgeheugen en de leerresultaten verbeterden, gaat professor Kris Janssens verder: "Na die vijf weken zagen we dat er een effect was op het werkgeheugen. Het was zo dat de tijd die ze nodig hadden om een taak uit te voeren verminderd was. Leerlingen scoorden ook beter op de deelnemende vakken." Daarnaast was er ook een positief effect op het welzijn van de leerlingen en hun sociale relaties.