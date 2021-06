Blunder van advocaat is harde klap voor protest tegen nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Nancy Vanhee van de actiegroep "Zeebrugge onder druk" hielp het protest mee op poten zetten en de buurtbewoners verenigen: "Indien de procedurefout niet was gebeurd, indien onze advocaat wel de stukken had neergelegd, dan zou de Raad van State ons gevolgd hebben. Dan kon de nieuwe sluis niet op de plaats van de Visartsluis komen. Dan was, met andere woorden, de impact voor Zeebrugge heel anders geweest . Nu staan mensen machteloos. Wij kunnen daar niets tegen doen omdat iemand is vergeten om een memorie van antwoord neer te leggen."

De advocaat in kwestie is Marleen Ryelandt uit Brugge. Zij schuift de schuld door naar een andere advocaat, Bram Van den Bunder, die haar geholpen heeft met het dossier. Maar ook die ontkent dat hij een fout gemaakt heeft. Marleen Ryelandt zegt trouwens dat de zaak voor de 12 bewoners nog niet verloren is. Er is in een latere fase van de besluitvorming voor de sluis een nieuwe procedure bij de Raad van State mogelijk: "Het is inderdaad zo dat de procedure tegen het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis beeïndigd is. Maar er moet ook nog een projectbesluit komen. En dat is ook aanvechtbaar bij de Raad van State. Dus er is daar nog perfect een tweede ronde mogelijk."