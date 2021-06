Grote brand woedt in vakantiepark Beekse Bergen in Nederland

De brand brak rond 9 uur uit in het restaurant, gevestigd in het hoofdgebouw van het vakantiepark. Vermoedelijk ontstond er een steekvlam. Op het moment dat de brand ontstond, waren er nog geen vakantiegangers in het gebouw aanwezig.



Het vakantiepark ligt naast het, ook bij Belgische toeristen, populaire safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De rook is in de wijde omgeving te zien, en er waren explosies te horen.

