Japan wil journalisten volgen met GPS tijdens Olympische Spelen, journalistenbond: "Kunnen we moeilijk laten passeren"

Volgens Deltour doet Japan het nochtans niet slecht op vlak van persvrijheid. "Het is verwonderlijk dat Japan zich zo laat kennen. De overheid zit in een gewrongen situatie. Ze willen per se dat de Olympische Spelen plaatsvinden, maar het verzet van het volk is gigantisch. Hoogstwaarschijnlijk speelt dat mee in deze beslissing. Men wil wellicht vermijden dat journalisten te veel contact opnemen met de plaatslijke bevolking, die het niets eens is met de beslissing om Spelen door te laten gaan."