Camille Dhont maakt lied "Superheld" voor vriend die stierf door elektrocutie op spoorlijn

"Het nummer voor Arne heet "Superheld" en het is een van mijn favorieten op het album. Het is ook het gevoeligste nummer en ik heb het geschreven speciaal voor Arne", vertelt Camille in "Start Je Dag". "Vroeger zeiden we tegen elkaar: later gaan we samen een duet opnemen. Dat is er helaas nooit van gekomen. Maar ik vond dat ik dit moest doen, ik was het Arne verschuldigd." Het album "Vuurwerk" van Camille Dhont verschijnt op woensdag 23 juni.