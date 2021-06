Chaletpark Fauwater opnieuw in lockdown. Burgemeester roept op: "Vaccineer alle buitenlandse werkkrachten"

De burgemeester herhaalt naar aanleiding van deze uitbraak nog eens zijn oproep om alle buitenlandse werknemers te vaccineren. "Dat is intussen wel geregeld voor mensen die werken in de land- en tuinbouwsector, maar niet voor buitenlandse werknemers in fabrieken en op bouwwerven. Het zijn net zulke mensen die hier besmet zijn."

"Op dit moment heeft Kasterlee heel weinig infecties en we hebben een hoge vaccinatiebereidheid en een hoge vaccinatiegraad," gaat Kennes voort, "maar er is dus één groep die niet gevaccineerd wordt en dan merk je dat dat toch gevolgen heeft. Die mensen leven samen op een kleine oppervlakte en vertrekken elke dag naar een andere werkplaats, waar ze ook weer in contact komen met anderen. Daarom moeten we nu zulke strenge maatregelen nemen."