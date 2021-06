China "eist dat Belgische parlement fout rechtzet" inzake resolutie over Oeigoeren

België staat niet alleen: steeds meer landen klagen de grootscheepse onderdrukking van Oeigoeren en andere groepen zoals Kazachen en Kirgiezen aan in Xinjiang. Een miljoen mensen zouden er in "heropvoedingskampen" opgesloten zitten. Ook wie dat niet is, leeft in een systeem van bezetting en strikte controle door de Chinese overheid. Uiterlijke tekenen van religie (islam) of etnische achtergrond worden "ontmoedigd". Oude stadsdelen zoals in Kashgar worden weggevaagd en vervangen door betonnen woonblokken zoals elders in China.