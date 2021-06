Wat is misgelopen in de zaak-Jürgen Conings? Eerste rapport van Defensie leest als een blunderboek

Normaal zou minister van Defensie Dedonder vanochtend al uitleg geven bij het rapport. Maar de zitting werd uitgesteld omdat de leden van de Kamercommissie nog geen inzage hadden gekregen in het bewuste rapport. Nadat de Kamerleden wel inzage hadden gekregen, kon de commissie vanmiddag eindelijk van start gaan.

Het bewuste rapport dat Defensie zelf heeft opgesteld, telt 35 pagina's en geeft een eerste gedetailleerd overzicht van wat er allemaal fout is gelopen in de aanloop naar de verdwijning van Jürgen Conings. Het was al duidelijk dat er heel wat schortte aan de interne organisatie, maar de details maken precies duidelijk wat er fout is gelopen.