Dampoortbrug aan Brugse Potterierei 2 weken dicht voor het verkeer: sluisdeuren worden vernieuwd

De Vlaamse Waterweg gaat de sluisdeuren van de Dampoortbrug vernieuwen. En dat zal de komende twee weken wat lastig zijn voor de voetgangers, fietsers en automobilisten. Want die zullen niet meer over de brug kunnen.

Er zal ook hinder zijn voor de boten, zegt Karen Buysse van de Vlaamse Waterweg: "We gaan een tweede paar sluisdeuren vernieuwen van de Dampoortsluis. Het eerste paar sluisdeuren hebben we al eens vervangen. Om de werken te kunnen uitvoeren moeten we die sluisdeuren droog zetten, waardoor de scheepvaart gestremd zal worden. Ook kunnen voetgangers, fietsers en auto's niet meer over Dampoortbrug 1, dat is de brug aan de Potterierei. Ze kunnen wel nog over Dampoortbrug 2, die ligt aan de Wulpenstraat."