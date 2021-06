Fransen naar de stembus voor regioverkiezingen: wordt dit de springplank voor Marine Le Pen naar het presidentschap?

Zoals het er nu naar uitziet, ja. In de belangrijke zuidelijke regio PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) is de zaak zo goed als beklonken. Als we de peilingen mogen geloven haalt RN met kopman Thierry Mariani het, zowel in de eerste ronde vandaag als volgende week in de tweede ronde. Nu is die Mariani wel een buitenbeentje. Hij hoorde niet zo lang geleden nog bij de LR, de centrumrechtse partij van Sarkozy dus. Hij was ooit minister, was nooit lid van het Front National, en heeft geen imago van uiterst-rechts 'pur sang'. Zijn overwinning staat in de sterren geschreven.