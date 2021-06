Dendermonde is de eerste stad in ons land met roodlichtcamera’s voor een overweg

Dendermonde is de eerste stad waar de flitscamera’s komen. De stad werd in overleg met de politie en Infrabel gekozen tot pilootstad. Vanaf vandaag zijn er twee roodlichtcamera’s actief voor het spoor aan de overweg van de Oudegemsebaan in Dendermonde. “We kozen voor deze locatie aangezien hier veel trein- en wegverkeer is. Daarnaast blijkt uit voorgaande metingen dat de overweg een hotspot is voor roodlichtovertredingen”, legt Frederic Petit uit. Twee jaar geleden waren er op die plek maar liefst 862 roodlichtinbreuken in 19 dagen tijd. Dat zijn er zowat 45 per dag.

Dendermonde plaatste voordien al extra verkeerlichten om gevaarlijke situaties op het kruispunt te vermijden. Ondanks de lichten was er nog ruimte voor verbetering. De stad is dan ook zeer tevreden met de extra camera’s. “Dit is een heel gevaarlijk punt. Hopelijk zorgen de flitspalen ervoor dat niemand zich nog op de sporen begeeft bij rood licht, want de gevolgen zijn vaak fataal” geeft burgemeester Piet Buyse mee.

(Lees verder onder de afbeelding)