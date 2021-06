Steeds meer landen versoepelen mondmaskerplicht: wanneer verdwijnt het masker uit ons straatbeeld? 

Steeds meer landen versoepelen de mondmaskerplicht. Zo is het in Frankrijk vanaf morgen niet meer verplicht om in open lucht een mondmasker te dragen, behalve op drukke plekken. Ook Nederland overweegt om de mondmaskerplicht in publieke ruimten sneller dan gepland af te schaffen. Is ook in ons land het einde van het mondmasker in zicht?