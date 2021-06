EU-Commissie gaat onderzoeken of Hongaarse anti-holebiwet de Europese wetgeving overtreedt

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) is erg ontstemd over de nieuwe wet door het Hongaarse parlement. "Laat mij duidelijk zijn: er is in Europa geen plaats voor homohaat of discriminatie van de LGBTI-gemeenschap. Holebirechten zijn mensenrechten, en dat zijn de fundamenten van onze Unie", zei De Croo in de Kamer.

Voor De Croo bewijst de situatie in Hongarije dat het nieuwe rechtsstaatmechanisme van de EU moet worden toegepast. Hij gaat de Europese Commissie daarop aanspreken.