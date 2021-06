Expositie "The Sustainist Gaze" in Z33: "Foto's gemaakt van planten en kunst door kevers"

De foto's die Kristof Vrancken maakt, worden gedrukt met een emulsie van planten. Zo zijn er foto's gemaakt van rodekool, blauwe bessen of algen. "De plant komt altijd uit het gebied waar de foto gemaakt is. De rodekolen worden bijvoorbeeld in Genk door vrijwilligers geteeld", vertelt fotograaf Kristof Vrancken. "Het proces kan wel even duren. De foto gemaakt van klaprozen duurde twee weken om te maken en die van bosbes zelfs twee maanden. Het is een traag en arbeidsintensief proces, maar daarom net zo waardevol."