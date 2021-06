Fel debat in Vlaams Parlement over PFOS-schandaal: "Dading doet geen afbreuk aan saneringsplicht 3M"

"De burger kijkt naar ons en wil duidelijkheid", zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). Als een van de woordvoerders van de meerderheid is ook hij niet mals voor 3M. "In een fier Vlaanderen waar we het creëren van welvaart hoog in het vaandel voeren, kan geen plaats zijn voor bedrijven die denken snel winst te maken op de kap van de volksgezondheid."

De oppositie is niet overtuigd door de uitleg van de ministers . "Velen waren op de hoogte, maar niemand schoot in actie", sneert fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). Mieke Schauvliege stelt vast dat er afspraken worden gemaakt over de graafwerken voor Oosterweel, maar vraagt zich af of de veiligheid voor de omwonenden wel kan worden gegarandeerd.

"Waarom vond deze regering het iet de moeite om vóór afgelopen maandag mensen in te lichten over de risico's voor hun gezondheid", legt Freya Van den Bossche (Vooruit) de vinger op de wonde. "Waarom heeft men niet even snel gehandeld in het belang van mensen als in het belang van de voortgang van wegenwerken?"