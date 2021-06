Vlaming tevreden over zijn gemeente, maar voet- en fietspaden blijven pijnpunt: bekijk 300 cijfers over jouw gemeente

Uit de nieuwe bevraging blijkt dat drie op de vier inwoners tevreden zijn over hun gemeente of stad. De meest trotse inwoners wonen in Brugge, Koekelare, Zutendaal en Knokke-Heist.

De gemeentebesturen die het meeste vertrouwen genieten zijn die van Vorselaar, Glabbeek, Herne, Knokke-Heist, Zuienkerke en Leuven. Leuven scoort het beste van alle centrumsteden.

Hoeveel vertrouwen er in jouw lokale bestuur is, kan je bekijken door hieronder op je gemeente of stad te klikken (lees verder onder de kaart):