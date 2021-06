Genks stadsbestuur zet verjonging verder in met Karel Kriekemans: "Schepenen nodig met oplossingen op maat van jeugd"

Karel Kriekemans krijgt de bevoegdheden Mobiliteit, Jeugd, Toerisme, Evenementen, Bouw en Infra. “Genkenaren spreken mij vooral aan over veiligheid en snelheid in het verkeer, zaken die ik als jonge vader en politieker graag wil aanpakken. Mijn voorganger Michaël Dhoore maakte er een punt van om Genkenaren functioneel te laten fietsen. Ik wil nog meer inzetten op die piste. Vanaf 1 juli komt er bijvoorbeeld een wijkcirculatieplan: we zullen luisteren naar de bezorgdheden en voorstellen van de burgers om de veiligheid in de wijken te verbeteren. Mensen zullen onder andere nieuwe fietspaden of vluchtheuvels mogen suggereren, zodat we met die input aan het werk kunnen.”