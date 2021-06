Gent haalt toegangsknop aan Westerbegraafplaats weg in strijd tegen hangjongeren

De knop werd door enkelingen misbruikt en daarom neemt de stad de maatregelen. "We kregen inderdaad meldingen dat jongeren net voor sluitingstijd binnen gingen en via de knop later vrienden binnen lieten", zegt schepen Isabelle Heyndrickx. "Of er ook echt sprake is van overlast is moeilijk hard te maken. We hebben nooit meldingen van sluikstort of andere zaken opgemerkt. Maar we moeten als stad de leefbaarheid bewaken. Daarom nemen we deze beslissing. Liever dit dan camera's."

Omwonenden en bezoekers zullen de komende dagen extra geïnformeerd worden. "Het is nooit de bedoeling dat er iemand vast komt te zitten, we gaan de politie ook vragen om extra te gaan kijken om mensen te bevrijden die er toch zijn achtergebleven."