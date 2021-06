Gent wil meer moslimbegraafplaatsen "Op de Westerbegraafplaats zou dat ideaal zijn"

Gent gaat bekijken of het nieuwe moslimbegraafplaatsen kan aanleggen. De enige moslimbegraafplaats ligt in Zwijnaarde, maar raakt stilaan vol. "In Gent beschikken we momenteel enkel op het kerkhof van Zwijnaarde over enkele naar Mekka gerichte percelen", zegt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V). “Die moslimbegraafplaats bestaat al sinds 2007, en momenteel zijn er 418 moslimgraven. Er zijn nog 114 plekken vrij voor volwassenen en 35 voor kinderen. Dus er is voorlopig nog plaats, maar we willen toch bekijken of we ook op andere begraafplaatsen naar Mekka gerichte percelen kunnen voorzien."