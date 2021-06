Gent wil overleg met Brussel na problemen met jongeren op Blaarmeersen

Gent wil dat er meer recreatieruimte in en rond Brussel zelf komt, zodat jongeren niet meer naar andere plekken hoeven te komen, zoals de Blaarmeersen in Gent. Vorige week waren er hevige vechtpartijen in de Blaarmeersen. Volgens het Gentse stadsbestuur en de politie zorgden vooral jongeren die met de trein uit Brussel kwamen voor problemen.

"Ik heb een brief geschreven naar Brussel om het probleem aan te kaarten", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) van Gent. "Ik ga vragen om meer recreatiemogelijkheden te voorzien in Brussel zelf. Het zijn vooral jongeren uit de hoofdstad die naar de Blaarmeersen afzakken om er amok te maken. En we zijn dat beu. De Blaarmeersen moet een plek blijven voor gezinnen en families, en voor iedereen die zich op een respectvolle manier wil ontspannen."