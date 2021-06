Componist Dirk Brossé maakt theaterstuk over de dood: "Als zoon van begrafenisondernemer was ik altijd al gefascineerd door de dood"

Dirk Brossé is zelf de zoon van een begrafenisondernemer, en al van jongs af aan is hij gefascineerd door de dood. En nu het coronavirus voor veel overlijdens heeft gezorgd, vond hij het tijd om daarover een muziekvoorstelling te maken. "Ik heb altijd al gedacht dat ik iets wou doen rond de dood", vertelt Brossé aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Over mijn eigen ervaringen, over de dood van mensen in mijn omgeving. Maar ik heb dat lang weggeduwd, want - zoals de meeste mensen - wilde ik het liefst zo weinig mogelijk met de dood te maken hebben. Maar nu is het juiste moment om de dood ter sprake te brengen."