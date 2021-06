Gentse dierenvoedselbank is "jammer genoeg" een groot succes

Elke week heeft de dierenvoedselbank in Gent zo’n 60 klanten, en dat aantal blijft stijgen. "Toen we met de dierenvoedselbank begonnen, wisten we wel dat daar er nood aan was", zegt Mieke Van Camp van Hugs With Tails. "Maar we hadden nooit verwacht dat het probleem zó groot was. Veel mensen blijken de dierenvoedselbank hard nodig te hebben. Vaak moeten ze rondkomen met 50 euro per week. Als wij hen kunnen helpen om de kosten van dierenvoeding uit te sparen, dan hebben ze meer geld over voor zichzelf. Nu is het vaak zo dat ze hun eigen eten soms afstaan aan hun dieren."